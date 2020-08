Journal " Les Échos" : La rédaction plus que jamais motivée. Des poursuites lancées contre les auteurs du saccage.

Trouvés sur leur lieu de travail, et consternés par l’ampleur des dommages subis à l’issue de la visite d’obscurs individus se réclamant du mouvement moustarchidine wal mourstarchidati, les employés de l’organe de presse n’en sont pas moins déterminés à poursuivre leur travail.

Les journalistes du quotidien d'information "Les Échos" avouent qu’ils sont habitués à recevoir des retours de frustration due à la publication de certaines informations. Néanmoins cela ne les a jamais détournés de leur objectif qui est de publier une information juste et vraie. Ces derniers, Interpellés sur l'incident qui s’est produit cet après-midi dans leurs bureaux, ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le travail sans cacher leurs inquiétudes par rapport à ce genre d'incident et les conséquences que cela aurait pu engendrer si toutefois le personnel était sur place au moment des faits...