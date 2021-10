Jour de Gamou à Médina Baye : Le rush des fidèles qui convergent vers la mosquée pour effectuer le Ziaar.

Ce lundi sera célébré à Médina Baye, comme dans d’autres foyers religieux, la commémoration de la naissance du prophète Mohamed (PSL).

Dans la cité du Saloum, les fidèles de Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass, l'affluence est de plus en plus présente à quelques heures de la grande nuit commémorative.



Ce matin, dans les artères de Médina Baye, il était difficile de se frayer du chemin pour accéder à la Mosquée, point de convergence des fidèles désirant se recueillir devant le mausolée de Cheikh Ibrahima Niass ou encore de l'Imam Assane Cissé.



Durant cette nuit du prophète à Médina Baye, la famille Niassène va débattre sur les enseignements, recommandations et sur le comportement de Mohamed (PSL) comme chaque année. Les orientations de Cheikh Al Islam aussi, inspirées du prophète seront également attendus par les milliers de fidèles venus de toutes les contrées.