Jour d’inauguration : Massalikoul Jinaane lieu de convergence des fidèles mourides

L'ambiance rappelle les grands moments du grand Magal de Touba. La descente des avenues Bourguiba et Cheikh Ahmadou Bamba, sous un soleil de plomb, ce vendredi, par les fidèles mourides, a des airs de gloire. L'unisson de tout un pays vibrant pour l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan.



Aux alentours du lieu de culte, tout est mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux aux visiteurs, qui entonnent les « zikrs » et « khassidas ». Des séances de lecture du Saint Coran sont organisées sous les tentes aménagées pour les besoins de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan.



Peu importe la chaleur mordante, des anonymes et autres célébrités sont venus faire leur « ziar » en attendant la prière du vendredi. Face à l'immense vague d'émotion, la circulation a été bloquée aux alentours de la grande mosquée par les forces de l'ordre. Dakar est devenue la nouvelle « capitale » de la confrérie de Cheikh Ahmadou Bamba, le temps de l’inauguration de la plus grande mosquée du pays.