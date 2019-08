Joueur UEFA de l’année : Virgil Van Dijk premier défenseur consacré, Messi meilleur gâchette d’Europe, De Jong prince du milieu

Lors de cette même cérémonie, à Monaco, Virgil van Dijk, joueur du Liverpool FC, a été couronné Joueur de l’année de l’UEFA 2018/19. C’est la première fois que le défenseur néerlandais, l’un des instruments du sixième titre remporté par son club Liverpool en UEFA Champions League la saison dernière, se voit remettre cette récompense. Une grande première pour un défenseur. Lionel Messi a été logiquement élu meilleur joueur de la précédente saison de LDC, le jeune phénomène Frenkie de Jong se voit décerné le titre de meilleur milieu.



Le jury était composé des entraîneurs des 80 clubs ayant disputé les phases de groupe de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League 2018/19 et de 55 journalistes choisis par l’ESM et représentant chacune des associations membres de l’UEFA. Le résultat final s’est basé sur le total des points attribués par les entraîneurs et les journalistes lors des votes.



Ainsi l’international néerlandais, Van Dijk a obtenu un total de 305 points, tandis que Lionel Messi, l’attaquant du FC Barcelone et de l’Argentine a obtenu 207 points, il a été désigné meilleur attaquant de la saison. Enfin Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus et du Portugal, complète le podium avec 74 points. Par ailleurs Frenkie de Jong, ancien de l’Ajax et nouveau joueur du Barca, a été sacré meilleur milieu.



Au moment de recevoir la distinction sur scène, Virgil van Dijk, âgé de 28 ans, a déclaré : « La route a été longue, mais ce parcours m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. J'ai dû travailler dur depuis le début. Je suis très heureux et très fier de recevoir ce prix : je le dois à tous ceux qui m'ont aidé depuis le début de ma carrière. »



À préciser que Sadio Mané (Liverpool, Sénégal) qui était en course pour le titre de meilleur attaquant a fini deuxième avec 285 points derrière Messi et devant Cristiano Ronaldo.