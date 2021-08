Joseph Lopy (milieu de terrain) : « C'est agréable de jouer sur un terrain où il n'y a pas de bosse... »

Le milieu de terrain du FC Sochaux Montbéliard, Joseph Lopy, s'est dit assez satisfait de l'état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. En effet, avec un gros investissement de la part de la fédération sénégalaise de football (Fsf), l'état du gazon a été nettement amélioré ces derniers mois.





Après y avoir effectué un galop d'entraînement ce lundi, avant de jouer contre le Togo (mercredi 01 septembre, 16h00 Gmt) l'international Sénégalais s'est exprimé : "La pelouse était beaucoup mieux que la dernière fois. C'est agréable de jouer sur un terrain où il n'y a pas des bosses tout le temps. On a vu que c'est un terrain qui est plus praticable..."



Contre les Éperviers du Togo, les Lions n'auront donc pas d'excuses en cas de contre performance à l'issue de cette première journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.



Après le match amical contre la Zambie, le 6 juin dernier Sadio Mané avait ouvertement déploré l'état "catastrophique" de la pelouse. Une réaction qui avait fait tâche d'huile suscitant une vague d'indignation au niveau de l'opinion.



Pour les retrouvailles avec le Togo, Lopy ne s'attend pas forcément à un match facile. "Tous les matches que le Sénégal aura à jouer vont être durs. Toutes les équipes veulent nous battre. On sait que ce sont des matches difficiles qui nous attendent, mais on a un rang à tenir. On va rentrer sur le terrain en étant à 2000 %, avec comme objectif la victoire..."



En 2004 / 2005 lors de la campagne comptant pour les éliminatoires combinées de la CAN et le mondial 2006, le Togo avait battu le Sénégal 3-1 à Lomé avant d'éliminer les Lions devant leur public, en concédant le nul 2-2.