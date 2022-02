Joseph Lopy admiratif : « Quand on voit Sadio Mané travailler à l'entraînement, on se rend compte que... »

C'est connu de tous, Sadio Mané est un bourreau de travail. Un professionnalisme et une générosité dans le partage d'expérience qui ont été souligné par son coéquipier en équipe nationale, Joseph Lopy. "C'est quelq'un qui travaille beaucoup, qui nous donne envie de travailler", a souligné le sochalien. Lopy ajoute : "Quand on voit Sadio Mané travailler à l'entraînement, on se rend compte qu'on ne travaille peut-être pas assez", un beau témoignage sur le ballon d'or Africain...