Jolof Olympique Club (JOC) : Pape Alioune Ndiaye dote son club d'une pelouse synthétique dernier cri.

L'international sénégalais Pape Alioune Ndiaye, continue de bâtir son centre de formation de football, le Jolof Olympique Club (JOC.) Après l'avoir officiellement inauguré il y'a de près de 04 mois, le milieu de terrain de Fatih Karagumruk (Première Division Turc) vient de procéder à une signature de contrat destinée à acter la pose d'une pelouse synthétique. Une première dans la localité.



Une pelouse de dernière génération qui devrait sensiblement améliorer les conditions d'entraînement des nouveaux pensionnaires fraîchement sélectionnés. Piloté par son père, Mor Ndiaye et son frère aîné Aly Ndiaye, le JOC ambitionne de promouvoir le foot local notamment Djolof - Djolof.



L'équipe est sous la direction de l'ancien international sénégalais, Moussa Ndiaye en qualité de coach principal qui sera secondé par Samba Dione, un ancien de l’ASFA. L'objectif à moyen terme du Jolof Olympique Club étant de participer aux compétitions locales. Et, plus tard, bâtir un club performant qui jouera les premiers rôles dans le football Sénégalais.