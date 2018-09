Johnny Ba : "Karim sera là! Pas de plan B ni de Z... Madické n'a rien fait"

L'arrivée de Karim, une affaire qui intéresse plus d'un. De jour en jour des révélations surgissent. Cette fois-ci, elles viennent d'un proche de la famille Wade, ami de Wade fils connu de tous comme tel. Il s'agit en l'occurrence du responsable du département de Podor, précisément de Gamadji Saré.

Selon Abdou Aziz Ba plus connu sous le nom de Johnny Ba, Karim Wade sera bel et bien au Sénégal et de surcroît il reste et demeure le candidat naturel du Pds. Ce dernier de rajouter qu'il n'y a ni plan A ni plan Z. Concernant la date précise de l'arrivée de Karim Wade, Johny Ba d'affirmer que ce n'est plus une affaire qui va durer. Cependant, ce membre du comité directeur du Pds n'a pas manqué de prendre la défense de Madické Niang. En effet, pour Johnny Ba, le président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais est victime d'un complot de la part de certains responsables libéraux...