Joël Almeida allume le feu après la victoire contre l’ASC Ville de Dakar : « C’est la mentalité  qui a changé… »

Suite à une défaite de 2 points d’écart, le capitaine de Kriol Star a souligné que triompher contre l'ASC Ville de Dakar était essentiel pour redynamiser leur parcours dans le tournoi. « C'est un triomphe majeur pour nous, qui démontre notre capacité de résistance et l'essence même des Capverdiens », a-t-il affirmé. D'après son opinion, la source de cette prouesse réside dans la persévérance et l'état d'esprit, deux attributs qui ont caractérisé leur réapparition sur le terrain. En restant concentré et en appliquant les directives de l'équipe technique, Kriol Star a réussi à se reprendre, déclarant que ce triomphe marque un point d'inflexion dans le tournoi.