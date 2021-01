Joe Biden aux Américains après son investiture : « Nous avons cette occasion unique de nous unir, d'agir différemment et nous projeter de l'avant »

C'est devant tout un peuple Américain que le nouveau président des États-Unis a prêté serment, la main sur bible, pour jurer d'accomplir sa mission de président. Après son investiture, le discours inaugural du nouveau président des États-Unis a été axé sur les projets des États-Unis dans le futur. C'est d'abord pour Joe Biden, l'union, le respect, la dignité et l'honneur qui doivent être d'abord mis en exergue pour accomplir toute mission que l'Amérique s'assigne.



"L'heure est venue pour nous, de nous battre en unissant nos forces et de faire face aux défis qui attendent notre peuple", dira le démocrate. Il soulignera d'ailleurs, que dans sa gouvernance, il n'y aura aucunement de discrimination. "Je serai le président de tous les américains. D'ailleurs je le serai plus avec ceux qui n'ont pas voté pour moi que ceux qui l'ont fait pour moi", précisera t-il.



En outre, Joe Biden estime être prêt pour le renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde. L'ouverture des États-Unis va se faire au monde et renforcer également le partenariat avec tout pays qui a ce souci de préserver ces idéaux que sont la paix, la stabilité.



Pour le président Joe Biden," il est clair que l'Amérique écrit un nouveau chapitre, une nouvelle histoire car, il faut une nouvelle vision, un nouveau regard sur les fondamentaux du pays". Aussi, il est l'heure d'agir différemment et de se serrer la main pour une Amérique qui prend en compte les préoccupations des citoyens sans discrimination.



Concevant que l'espoir et la justice seront toujours présents, il promet de défendre la constitution du pays, le peuple Américain et de tous les idéaux du pays de l'Oncle Sam.