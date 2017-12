Joal : saisie record de 500 kilos de chanvre chez deux pêcheurs

500 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis par la Brigade maritime de Joal hier, Jeudi 7 Décembre aux abords de l’Ile des oiseaux.

L’un des mis en cause (des pêcheurs, à bord de leur pirogue) a été arrêté alors qu'un autre a réussi à s’enfuir. Cette prise de 500 kilogrammes est un record pour les « hommes en bleu», de cette commune, si l’on sait que la plus grande prise était de 257 kilogrammes dans cette même année.

Le Lieutenant Jean Emile Diatta et ses hommes, qui ont mené de main de maitre cette opération, ont décrié le manque de logistique par rapport aux moyens humains à leur disposition. Il a aussi regretté l'absence de coopération des habitants de la commune.

Depuis le moi de Mars plus de 5 tonnes de chanvre ont été saisies par la brigade.