Joal-Fadiouth : En route vers la 1ere édition du festival « XEEMAN JÖONG FA FAAJUT »

En prélude à l’organisation de la première édition du, prévu du 21 au 22 décembre 2018 à Joal, il s’est tenu le lundi 10 décembre 2018 à Mbour un Comité Département de Développement (CDD) avec les chefs de services du département de Mbour. Présidé par M. Al Ousseynou BANGOURA, Adjoint au Préfet de Mbour, cette rencontre a vu la participation de la délégation du Ministère des Mines et de la Géologie conduite par M. Emmanuel DIEDHIOU, Directeur de Cabinet du Ministre, du Maire de Joal-Fadiouth, M. Boucar DIOUF, des chefs de services de l’Administration officiant dans le département, des membres du comité local d’organisation et ceux de l’agence évènementielle, le studio SANKARA (cf feuille de présence).Avant le démarrage de la rencontre, une réunion d’information a été tenue avec le Préfet de Mbour. A cet effet, le Maire et le président du comité local lui ont fait l’économie des différentes démarches entreprises en vue de donner un succès éclatant au Festival. Ainsi, le Préfet a vivement félicité Mme le Ministre pour cette belle initiative qui relève selon lui d’une manifestation d’intérêt national au profit des populations. Il a, à cet égard, indiqué que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour la réussite de ce grand évènement. Pour des contraintes liées à son agenda chargé, M. le Préfet a demandé à son Adjoint de présider la rencontre. Après le discours introductif de l’Adjoint au Préfet, le Maire et le président du comité local ont tour à tour pris la parole pour exprimer les besoins dudit festival qui s’articulent autour de la disponibilité d’eau, de la désinfection et du nettoiement de la commune notamment des sites devant abriter les activés prévues à cette occasion, de l’entretien du réseau électrique, de l’éclairage public, de la mise hors délestages durant le festival et de la sécurité. Sur toutes les doléances soulevées, les chefs de services présents ont donné l’assurance à l’Adjoint au Préfet que celles-ci seront toutes satisfaites. Au nom de Mme le Ministre, Aïssatou Sophie GLADIMA, M. le Directeur de Cabinet a, adressé ses chaleureux remerciements au Préfet, au Maire, aux chefs de services, au comité local d’organisation et à toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour la réussite de ce grand rendez-vous. Il a aussi marqué toute sa réjouissance et sa satisfaction entière ²pour la présence massive des chefs de services et des engagements qu’ils ont pris. Par ailleurs le Directeur de Cabinet a rapporté que Mme le Ministre s’est engagée à ne ménager aucun n’effort pour contribuer au développement socio-économique de son terroir. Tirant les conclusions de la réunion, l’Adjoint au Préfet s’est engagé au nom du Préfet à mettre toute l’administration au service des organisateurs pour une parfaite réussite de ce grand événement qui va contribuer au développement socio-économique des populations de Joal-Fadiouth.