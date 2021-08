Le responsable apériste, Pierre Joe Ndiaye, n'a pas fait dans la langue de bois.



Profitant de la finale du tournoi de football qu'il avait organisée pour non seulement réunir l'opposition et le pouvoir, mais aussi asséner ses vérités aux hommes politiques.



"L'harmonie et la solidarité au sein des responsables politiques doivent être de mise dans les actions, les querelles et les bassesses ne sont pas dans ma feuille de route. Ce qui est important, c'est de travailler pour l'intérêt des populations..." leur a-t-il délivré.