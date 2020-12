Décidément la guerre au sein de l'Apr départemental est inévitable si l'on se fie aux propos de Pierre Joe Ndiaye, responsable apériste à Joal-Fadhiouth. Ce dernier n'a pas du tout été tendre avec ministres du département qui, selon lui, veulent transgresser la charte de la coalition Bby.



Ce responsable de première heure invite ses camarades de l'Apr à se ressaisir et à cesser l'activisme politique, machiavélique qu'ils mènent dans le département.



Il les invitera plutôt ces derniers à incarner l'unité comme le veut le président Macky Sall et de mettre de côté les intérêts crypto-personnels et les coups bas notés dans le département depuis leur reconduction dans le nouveau gouvernement...



Une sortie faite lors d'une remise de kits scolaires aux élèves, organisée par ce dernier...