Jeux mondiaux de Beach Soccer / Le coach Ngalla Sylla tire le bilan : « C’est une déception vu la manière dont on a été éliminé… »

Quels sont les enseignements que vous avez tirés de ces trois matches ?





« Dans l’ensemble on a joué trois matches dont deux couronnés par une victoire (3-0 contre le Paraguay, 7-5 contre l’Ukraine) pour une seule défaite (Face à l’Iran.) Malheureusement on a perdu sur le fil, lors de la séance de tirs au but contre les Iraniens. Sur le plan offensif, nous avons marqué 18 buts contre 13 encaissés. Il faut aussi comprendre qu’on a joué avec des adversaires qui évoluent avec des styles de jeu différents. Car le jeu européen diffère du Jeu de l’Amérique du Sud ou encore du jeu Asiatique. Donc, on a beaucoup appris à l’issue de ce tournoi car aucun match n’est facile et la différence de niveau n'est pas grande entre les équipes. »







Quelle est votre appréciation suite à l'élimination du Sénégal ? Est-ce un échec selon vous ?



« Cette élimination précoce n’est pas vraiment un échec. C’est juste une déception vu la manière dont on a été éliminé, c’est un peu regrettable. Mais bon, bientôt la coupe du monde de Beach soccer (Paraguay 21 au 1 décembre 2019) qui approche à grands pas. Et,l’objectif est clair, c’est de rentrer dans le carré d’As. »



Au sortir de ce tournoi quels sont les secteurs du jeu que devez améliorer selon vous ?



« Le secteur défensif est à revoir de même que lespremières relances des gardiens de but. Par ailleurs il nous faudra améliorer notre défense notamment sur les coups pieds retournés… »







Peut-on parler d’une bonne préparation pour le mondial de Beach soccer prévu dans quelques semaines ?



« C’est effectivement une bonne préparation car ce sont presque les mêmes équipes qualifiées pour la coupe du monde. Juste cinq équipes ne sont pas là. C’est le cas du Nigeria, du Portugal, de l’Oman de la Biélorussie et de Tahiti… La délégation sénégalaise sera de retour à Dakar le 17 octobre. »