Jeux mondiaux Beach Soccer : Les « Lions » en partance pour le Qatar

Invités au Qatar pour les besoins des jeux mondiaux de Beach Soccer, les membres de la sélection sénégalaise devraient prendre leur vol dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre. Prévus du 11 au 16 octobre, ces jeux mondiaux devraient servir de préparation pour le Sénégal qui prendra également part à la coupe du monde de Beach Soccer (21 novembre au 1 décembre 2019) au Paraguay.



Après avoir brillamment remporté les jeux Africains à Rabat (Maroc), les « Lions » du Beach Soccer vont à l’assaut des mondiaux, à Doha. D’ailleurs, le coach Ngalla Sylla a dévoilé sa liste de 12 joueurs dans laquelle figurent seulement deux expatriés (Al Seyni Ndiaye et Vieux Saër Thioune, sociétaires du Real Munster, Allemagne) pour dix locaux. Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie de l’Iran, de l’Ukraine et du Paraguay.