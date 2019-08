Jeux africains : Les Lionceaux décrochent le bronze en battant le Mali aux tirs au but (0-0, 4-3)

Pas sûr que le bronze les console totalement. Mais les moins de 20 ans du Sénégal sont quand même allés le chercher avec envie lors de la petite finale du tournoi de football des Jeux africains de Rabat (Maroc). Face à leurs vieux rivaux maliens, les joueurs Youssouf Dabo ont montré un visage un peu différent (0-0, 4-3 tab) que face aux Étalons juniors du Burkina mardi dernier (1-1, 5-4).



Tout n'a pas été parfait et il a fallu encore attendre l'épreuve fatidique des tirs au but pour départager Lionceaux et Aiglons ((4- 3), comme lors de la finale de la CAN U20 en 2019. Le Sénégal a pris sa revanche face au Mali qui était venu à bout des Lionceaux aux penaltys (1-1 tab 3-2.)