Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022 : CNOSS / PETRODIVE signent un accord de partenariat.

Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE, Président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), Membre du Comité International Olympique (CIO) et Monsieur Moustapha BITEYE, Directeur Général de PETRODIVE, au nom du groupe, ont paraphé un Mémorandum d’entente portant sur un partenariat en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022.



La signature est intervenue le dimanche 15 décembre 2019 à Dubaï, en présence de Monsieur Matar BA, Ministre des Sports et de Monsieur Ibrahima WADE, Coordonnateur Général du Comité d’organisation des JOJ Dakar 2022. L’Ambassadeur du Sénégal aux Emirats Arabes Unis, Monsieur Ibrahima Sory SYLLA a rehaussé de sa présence la cérémonie.



Avec ce Mémorandum, PETRODIVE, qui évolue dans le secteur du pétrole et du gaz, ainsi que dans les travaux offshore, s‘engage aux côtés du CNOSS pour l’organisation d’évènements sportifs et des activités y relatives, et plus spécifiquement dans le cadre de la préparation et l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse que le Sénégal accueillera en 2022. Monsieur Stéphane TROTE, Président du Groupe PETRODIVE, Société mère de PETRODIVE SENEGAL, a tenu à marquer de sa présence l’évènement.



L’accord conclu s’inscrit dans la suite des démarches entreprises par le CNOSS, depuis l’attribution des JOJ 2022 au Sénégal en octobre 2018, pour rallier le maximum de partenaires à l’organisation de cet évènement olympique historique en terre africaine, surtout le secteur privé national / international.



Durant son séjour à Dubaï, Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE a eu plusieurs entretiens avec des représentants de grands groupes internationaux, qui se sont déjà engagés fortement à être au côté du CNOSS pour relever ce défi pour le Sénégal et pour l’Afrique.



Après les Emirats Arabes Unis, le Président Ndiaye et sa délégation se rendront à Beijing pour finaliser des partenariats avec les Autorités et des entreprises chinoises, suite au dernier Sommet Afrique – Chine au cours duquel le Président de la République avait envoyé un signal fort en évoquant l’organisation des premiers Jeux Olympiques en terre africaine en 2022.