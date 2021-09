Jeux Olympiques : « L’Alliance Jokko a plusieurs réalisations à son actif commun » (Ibrahima Wade, coordonnateur comité d’organisation JOJ 2026)

C’est le coordinateur général des JOJ 2026 qui l’a dit, aujourd’hui, au cours de la 3ème réunion du Comité de pilotage de l’Alliance Jokko, qui réunit des membres du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et des membres du Cnoss.



Ibrahima Wade renseigne qu’une convention déjà signée permettra la réhabilitation de plusieurs infrastructures dont le stade Iba Mar Diop, la piscine olympique, le parc adjacent au niveau du Tour de l’œuf, et la Caserne Samba Diéry Diallo, grâce au concours financier de l’Afd (Agence française de développement).