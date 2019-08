Jeux Africains 2019 / Football U20 : Le Sénégal à la quête du bronze contre le Mali, ce jeudi à 15 GMT

Eliminés par le Burkina en demi-finale, aux tirs au but (1-1 TAB 5-4) les « Lionceaux » joueront pour le bronze ce jeudi à 15h GMT. Une rencontre cruciale pour Youssouph Dabo qui compte bien rentrer de ces jeux Africains Rabat 2019, avec au moins une médaille.



Ça sera donc un remake de la finale de la CAN U20 en 2019, Sénégal – Mali, un derby qui promet entre deux pays voisins, deux belles nations de football. Sortis par le Nigeria suite aux penalties, à la suite d’un match serré (0-0 TAB 5-4), les « Aiglons » comptent bien refaire le coup de la finale, l’on se rappelle que le Mali était venu à bout du Sénégal après les prolongations c’est à dire aux penaltys (1-1 TAB 3-2.) Dabo et ses protégés sont donc avertis, sachant que cette épreuve ne leur réussit guère…