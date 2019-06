Jeunesse et emploi : Environ 325 millions de Franc cfa injectés pour le financement des projets.

Face à la lancinante question du chômage et du sous emploi, la 1ère édition du salon des opportunités d'emploi est ouverte à partir de ce mercredi au CICES, pour proposer des solutions à cette problématique. Une rencontre qui réunit l'ensemble des acteurs autour de la question de l'emploi, les partenaires et jeunes à la recherche de travail et d'opportunités de réussite. En ce sens, Amadou Lamine Dieng, le directeur général de l'agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes a annoncé qu'une subvention à hauteur de 325 millions de franc CFA est offerte par la coopération allemande pour le financement des projets élaboré par les jeunes. D'ailleurs lors de la cérémonie, le ministre de la jeunesse a annoncé que 700 projets vont être réalisés très prochainement. Tous pour un seul objectif, aider la jeunesse à s'en sortir et gagner dignement leur vie. Cependant, Lamine Mbengue insiste aussi sur la mise en place d'une plateforme nationale des acteurs de l'emploi afin de mieux appréhender la situation pour lui apporter les meilleures solutions au profit de la jeunesse.