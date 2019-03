Jeunesse Citoyenne pour l’Émergence de Mbour : « Le PS doit savoir raison garder. L’Apr a battu en 2014 Ousmane Tanor Dieng comme tête de liste départementale de son parti »

Les appétits des alliés au sein de la Coalition Benno Bokk Yaakaar ne laissent pas indifférents certains responsables et affiliés de l’Alliance pour la République qui considèrent que le Parti Socialiste exerce implicitement une forme de chantage sur Macky Sall pendant qu’il peaufine la liste de son prochain gouvernement.

Selon Jeunesse Citoyenne pour l’Émergence de Mbour, Ousmane Tanor Dieng et son parti le PS doivent savoir raison garder car ils ont été bien servis par le Président Macky Sall au delà de leur représentativité électorale, car rappelle-t-elle, « Ousmane Tanor Dieng a personnellement dirigé la liste départementale du PS aux élections locales de 2014 et il a été battu par l’APR ». La Jeunesse Citoyenne pour l’Émergence estime que « le Président Macky Sall doit engager les réformes nécessaires à l’émergence rapide du Sénégal, notamment la réduction drastique du nombre de ministres sans se préoccuper outre mesure des pressions politiciennes d’où qu’elles viennent. » À leurs yeux, « seuls les intérêts des sénégalais doivent désormais guider les actions du Président Macky Sall. »