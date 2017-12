Jesuischoqué distribue des vêtements, draps, couvertures aux SDF à Dakar

Ce mardi 26 décembre 2017 les membres de l’équipe #Jesuischoqué a arpenté les rues de Dakar plateau pour distribuer des vêtements, des draps, des couvertures à ces personnes qui dorment dans la rue dans une insécurité manifeste.



Ils sont plusieurs centaines d’hommes femmes et surtout d’enfants à dormir dans des caisses en cartons, sous des voitures, entassés les uns les autres.



Ces personnes handicapées pour la plupart étaient très heureux de savoir qu’il y a enfin des gens qui se sont sentis épris des difficultés auxquelles elles sont confrontées tous les jours et cela depuis des années. Il y a une injustice flagrante dans nos rues et malheureusement personne ne tente d’y remédier.

L’association #Jesuischoqué tient à remercier toutes ces personnes qui les soutiennent et qui aussi étaient présentes.



Grace à ses dons l’association a fait des heureux mardi soir le lendemain de Noël. Beaucoup d’entre eux ne pouvaient contenir les larmes qui coulaient à chaque fois qu’ils s’approchent d’un groupe d’hommes, femmes et enfants à qui l’espoir n’est plus permis.



Ils ont assisté à des scènes ce mardi soir et en ont tiré énormément de leçon.



Selon Pape Malick Barros « chacun de nos actes, attitudes et démarches devraient plaider un humanisme agissant. Chaque matin quand vous vous réveillez soyez reconnaissant envers le seigneur pour ce qu’il a mis en votre possession. Croyez nous qu’importe les difficultés que nous subissons il y en a qui vivent pire que ça et pourtant garde toujours l’espoir qu’un avenir meilleur est à venir. »



Il continue en disant « Ceci n’est que le début. Ensemble nous ferons de grandes choses j’en suis persuadé. Nous sommes fiers de vous. Nous ferons en sorte de publier d’autres photos et vidéos le plus tôt possible. »



L’association #Jesuischoqué a été créée par des étudiants de l’Institut Supérieur d’Entrepreneuriat et de Gestion (ISEG). Elle regroupe des Sénégalais, Maliens, Comoriens, Guinéens, Congolais, Gabonais, Ivoiriens etc…



Ces étudiants sont issus de différentes filières ( journalisme et communication, marketing et communication, transport logistique, banque finance assurance, comptabilité, création et gestion d’entreprise etc).