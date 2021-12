Jean-Yves Le Drian : « Nous voulons qu’en Afrique, dans l’avenir, les africains puissent s’approprier de leur propre sécurité »

Le Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique ou encore, Forum de Dakar, est une initiative franco-sénégalaise, qui a été lancée en 2013 lors du Sommet de l'Elysée. C’est un forum qui rassemble chaque année depuis 2014 des chefs d'Etat et de gouvernement, des partenaires économiques et industriels et des représentants de la société civile. Après une année d’interruption en 2020, le 7e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est organisé ce lundi à Diamniadio.



Le ministre français des affaires étrangères qui prend part à ce rendez-vous international, est passé ce matin par l’institut Pasteur de Dakar pour une visite au niveau des laboratoires et pour magnifier la coopération franco-Sénégalaise à travers les grands projets, notamment liés à l’autonomie vaccinale.



Jean-Yves Le Drian parlera également de la position importante de la France qui a voulu, à travers ce forum initié il y a 7ans, de travailler avec l’Afrique pour une culture de la sécurité. C’est ainsi, comme il l'a précisé dans son discours devant l’administrateur de l’Institut Pasteur de Dakar, « il faut que l’Afrique développe la culture de la sécurité partagée à travers des échanges, des synergies entre les acteurs. Nous comptons également accompagner les pays africains soucieux de travailler pour avoir leur propre sécurité », dira le chef de la diplomatie française.