Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'AUF : « Les chercheurs ne sont pas extérieurs aux problèmes urbains »

À l'initiative de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), les enseignants chercheurs de différents pays sont en conclave à Dakar pour deux jours, à partir de ce lundi 21 octobre, aux fins de discuter de leur rôle dans la promotion de la ville durable et dans l'évolution des mobilités urbaines.



L'auditorium Khaly Amar Fall de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sert de cadre à ce rendez-vous du savoir.

Recteur de l'AUF, Jean-Paul de Gaudemar a argué que «ce colloque rassemble un certain nombre de travaux de chercheurs qui travaillent sur la ville durable de façon à pouvoir fournir des préconisations».

Selon toujours Jean-Paul de Gaudemar, la particularité du colloque réside dans le fait qu'il repose sur un dialogue entre enseignants chercheurs et élus locaux. Il est donc attendu une symbiose de l'analyse académique avec la connaissance pratique du domaine urbaine, ajoute-t-il.

S'exprimant sur le rôle des enseignants dans la recherche de solution pour stopper l'urbanisation galopante auxquelles sont confrontées les villes, il dit: «les chercheurs ne sont pas extérieurs aux problèmes urbains». S'agissant de l'utilisation qui sera faite des conclusions qui sortiront de ce colloque, il assure que des plans d'actions seront définis en vue de leur application.