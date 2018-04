Jean Paul Dias reprend les propos de Barthélémy et défie les autorités

Le leader du Bcg a déversé sa bile sur l’État du Sénégal avant de reprendre les mêmes propos de son fils traitant les magistrats de ... Il se dit prêt à être arrêté non sans déclarer : « il faut être sérieux Penda Ba a insulté tous les Ouolofs et parmi eux il y’a des magistrats, des docteurs des militaires, des religieux entre autres, et elle a reçu un passeport diplomatique.

Il a aussi appelé les magistrats au calme et à ne pas se mêler de combats qui ne les concernent pas. Il a terminé par lancer un message à Khalifa Sall : « ne te décourage pas! »