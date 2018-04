Jean Paul Dias galvanise son fils Barth : "Tiens bon. Que le sang de Jésus Christ humilie ceux qui veulent t'humilier"

C'est un Jean Paul Dias très en colère contre le régime de Macky Sall qui a accordé un entretien à Dakaractu. Le Secrétaire général du Bloc des Centristes Gaindé (BCG) a, dans cet extrait de l'entretien, galvanisé son fils Barthélémy Dias arrêté pour outrage à Magistrats dans les locaux de Dakaractu. Jean Paul Dias de lancer ce message à son fils en prison : "tiens bon. Tu es sur le bon chemin et je sais qu'ils ne peuvent pas te destabiliser; Tu as hérité cela de ton grand-père. Tiens bon et ne lâche pas. Que le sang de Jésus Christ humilie, ceux qui veulent t'humilier!"