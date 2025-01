Jean Baptiste Tine à l’Appel de Seydina Limamou Laye : un plaidoyer pour la solidarité

Présent à la 145e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, a livré un message fort à l’ensemble des Sénégalais. Insistant sur l’importance de la solidarité et du vivre-ensemble, il a exhorté la population à suivre et à appliquer les enseignements du fondateur de la confrérie Layène.



Dans son allocution, le ministre Jean Baptiste Tine a rappelé que Seydina Limamou Laye, figure majeure de l’islam au Sénégal, prônait une société fondée sur l’entraide et l’unité. "Le message de paix et de solidarité qu’il a porté doit continuer à guider nos pas. Il est impératif de renforcer les liens entre nous et de préserver notre cohésion sociale", a-t-il déclaré.



En réaffirmant l’attachement de l’État aux valeurs prônées par nos ancêtres, Jean Baptiste Tine a également souligné le rôle clé des autorités religieuses dans la préservation de la paix et du dialogue social.