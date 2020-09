Je vais te chanter Abdoul !

Comme pointe le bâton du batteur

Pour arrêter le temps sur fait de grande teneur

Comme vibre la peau du bouc tendu de douleur

A la gustation du rythme qui posséde tout être alentour

Je vais te chanter Doomu Astu Kan

Comme me rappellent tes origines

Séve des Lingeer

Du sine et du Salum

Terreau de foi carrefour des voies

Des mysticismes de cette terre et du ciel

Je vais te chanter fils du Parangon d’honneur

L’homme à l’éthique pentagonique

Elegant de port et même à la mort

Avec quels mots dire les entrelacs de ma tête

Dans quelles langues balbutier la pressante dictée du coeur

Quelles lettres capables de dessiner les déliés de ces noeuds d’ivresse

Je dirais mon élégie dans une langue nouvelle

Qui transgresse les régles de l’écrit et du dit

Libre des conventions pour consoler ton monde

Du ciel résonne le choeur des anges

Glorificateurs

De terre gazouillent les peuples des airs

Ton nom est hymne Turandoo

Abdoul Azize KEBE