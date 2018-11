« Je n’attends pas beaucoup de cette visite…Le pont de Fongolimby, c’est Wade…Je ne sais pas encore qui va croire encore aux promesses. » M. Moustapha. Guirassy (Député)

S’il y a quelqu’un qui n’attend rien de la visite du président de la République, M. Macky Sall, dans la région de Kédougou, c’est bien l’honorable député, M. Moustapha Guirassy, par ailleurs président de SUD (Sénégalais Unis pour le Développement). « Je n’attends pas beaucoup de cette visite (…) Les nouvelles promesses du chef de l’Etat n’engagent que ceux qui y croient. Je ne sais pas encore qui va croire encore aux promesses qui seront faites », a dit l’ex-ministre. Pour étayer ces propos, le député, fils de Kédougou, donnera l’exemple de la route Dialacoto –Tamba, dont les travaux durent depuis 04 ans et qui peinent à être achevés, les routes Kédougou-Salémata et Bembou Sabodala. Par ailleurs, l’honorable député révèle que le pont de Fongolimby qui sera inauguré, est un fait un projet réalisé par le régime de Me Abdoulaye Wade.