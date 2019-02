« Je n'ai pas besoin de tirer sur le gouvernement. Je n'ai pas un anti programme, ça ne m'intéresse pas! » (Issa Sall PUR)

Interpellé sur sa stratégie de communication et son choix de ne pas attaquer le régime sortant, Le professeur Sall a assumé sa posture. D'après lui, il n'est pas question de dérouler un « anti programme » : « je n'ai pas besoin de tirer sur le gouvernement. Je n'ai pas un anti programme, et je ne me base pas sur le programme du gouvernement pour faire mon programme ». A t'il clairement spécifié jugeant nécessaire de recadrer les débats politiques à l'essentiel, et selon l'intime conviction des différents candidats.





Une nouvelle posture du « Puriste » qui s’inscrit dans sa logique de démarcation d'avec l'actuel système politique. Ainsi il estime que « j'ai besoin de dire aux sénégalais ce que je dois faire pour eux, c'est ça mon objectif. Ne cherchez pas à ce que moi je fasse un anti programme, ça je l'ai déjà dit de façon claire. Ça ne m'intéresse pas!» a t-il éclairci sur un ton ferme.