« Je condamne fermement les propos tenus par Ousmane Sonko… Il faut que les sénégalais se mettent debout pour barrer la route à tous les fractionnistes » (Amina Assome Diatta)

En réponse à Ousmane Sonko sur ses propos tenus Mercredi à l'endroit du chef de l’État, dénonçant un supposé sentiment haineux envers le peuple Casamançais, Aminata Assome Diatta appelle les sénégalais à plus de maturité.



« C'est assez curieux d'entendre certains tenir de tels propos sur un président qui a énormément fait pour la Casamance. Ce qu’il faut noter, c'est que le Sénégal est indivisible, que chacun le comprenne. Il faut que tous les sénégalais se mettent debout comme un seul homme pour barrer la route à tous les fractionnistes », a-t-elle lancé.



En effet, le ministre du commerce de renchérir que depuis quelques temps, ce genre de discours est de plus en plus fréquent tantôt dans le camp de Ousmane Sonko et Cie, tantôt du côté de la presse. Chose qui pourrait gravement attenter à la stabilité, à la paix et à l'entente qui règnent depuis toujours dans ce pays.



« Pour ma part, je condamne fermement les propos tenus par monsieur Ousmane Sonko. Et je voudrais lui rappeler que le Sénégal est indivisible, il peut avoir ses ambitions, mais il ne peut pas mettre en péril la stabilité du Sénégal. Nous l'appelons vraiment à la raison, mais également nous demandons aux Casamançais d'être le bouclier du Sénégal parce que nous avons vécu la crise et nous savons combien c'est difficile pour les populations de vivre dans une situation de crise. Donc aujourd'hui, nous devons faire face à Ousmane Sonko qui véritablement ne pense qu'à ses intérêts. Il faudrait que nous lui montrions que le Sénégal est au dessus des intérêts personnels », a-t-elle déclaré...