Jay-Jay Okocha sur le ballon d’or européen : « En tant que joueur Africain, il est deux fois plus difficile pour nous de le gagner… »

Depuis la consécration de George Weah, en 1995, comme ballon d’or européen, aucun autre joueur Africain ne s’est hissé sur le podium encore moins n’a espéré l’emporter. Une situation que dénonce fermement beaucoup de légendes Africaines dont Jay-Jay Okocha, l’ancien capitaine des « Super Eagles » du Nigeria, qui revenait sur le sujet, sur CNN. D’après son expérience, il y’a une forme de mésestime et de mépris du football Africain qui justifie pareille situation, expliquait-il dans cet entretien relayé par afriquesports.

Dans un premier temps, l’ancien joueur du PSG, et de Bolton, de revenir sur l’aspect psychologique et les formes de pression parfois subies par les joueurs Africains sur et en dehors du terrain :

« Je pense qu’en tant que joueur africain, il est deux fois plus difficile pour nous de le gagner . Parce que dès le début, vous jouez sur différents types de pression pour vous pousser. La pression pour éradiquer la pauvreté, la pression pour réussir et je pense qu’en faisant cela, vous allez perdre de l’attention parfois et cesser d’essayer d’être le meilleur parce que vous avez d’autres choses dont vous vous inquiétez »,

révélera

-t-il.

Dans la foulée le

dribbleur

fantasque aux passements de jambes déroutants, de poursuivre

: « Je peux même vous donner un exemple. Dans certains clubs, ils n’aiment même pas faire signer des joueurs africains à cause de la Coupe des nations africaines. Le calendrier ? ça se produit en janvier. Mais nous travaillons à cet égard. Peut-être que nous allons simplement ajuster notre calendrier pour donner à la prochaine génération une meilleure opportunité de le gagner «,

avait-il lancé sur les ondes de la CNN.