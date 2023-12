Jaxaay : un « Oustaz » gérant d’internat, a violé 9 ados, tout en les forçant à recourir aux méthodes contraceptives

Au lieu de se limiter à l’enseignement du Coran, le précepteur a osé consommer au fruit défendu qui va lui coûter très cher, car sans doute, il va croupir en prison pour un long moment. Gérant d’un internat d’apprentissage de la langue arabe, le maître coranique a pris le malin plaisir de violer à plusieurs reprises neuf filles âgées entre 12 et 14 ans, avant de les envoyer dans un centre médical situé à Jaxaay pour recourir à des méthodes contraceptives, revele le journal L'Observateur dans ses colonnes.

Le nommé Oustaz B. Bayo a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Jaxaay.

Oustaz B. Bayo maître coranique, âgé de 35 ans, avait sous responsabilité 96 enfants et essentiellement des filles. Dans son internat situé au quartier Jaxaay et établi dans un bâtiment toujours en chantier, les 9 victimes étaient violées à maintes reprises et étaient obligées de se soumettre à la contraception pour ne pas tomber enceintes. Selon L'Observateur, le maître coranique attendait jusqu'à la nuit tombée pour éloigner son épouse. Il faisait ainsi venir une fille dans sa chambre puis, sous le prétexte de la soigner par des bains mystiques, il enjoignait à sa victime de se déshabiller. Ensuite, il lui asperge de l’eau bénite avant de faire sa sale besogne (acte sexuel).

En effet, de peur de subir la furie du précepteur, les adolescentes n’osaient pas le dénoncer. Ainsi, les jeunes filles étaient soumises à des viols répétés sous la menace de représailles. Pour s’offrir des garanties, le maître coranique obligeait ainsi les ados à utiliser les méthodes contraceptives comme le planning familial. Ainsi, très souvent, Oustaz B. Bayo envoie les jeunes élèves violées, à tour de rôle, au centre médical « Dound Gui » situé à l’arrêt 56 Jaxaay relève L'Observateur. Les filles se fondaient dans la masse des patients qui affluaient dans le centre sans que personne ne les remarque. À cet effet, le trentenaire croyait être en sécurité avec cette solution toute ingénieuse et continuait ainsi à envoyer ses victimes au centre de santé « Dound Gui ».

Mais c’était sans compter sur la vigilance du personnel qui a éveillé des soupçons suite à la fréquence des ados de l’internat qui se rendaient au centre pour subir une méthode contraceptive. Ainsi, le mardi 19 décembre, deux des ados violées étaient présentes au centre médical et aussitôt le personnel de santé alerte la police de Jaxaay. Auditionnées par les limiers, les deux filles déballent et chargent le maître coranique qui sera arrêté.

À la suite, les résultats d'examens gynécologiques ont révélé que toutes les 9 filles violées ont été infectées. Le maître coranique sera finalement déféré au parquet ce vendredi pour viol, pédophilie et corruption de mineures.