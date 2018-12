Jaxaay : Le ministre Ndèye Sally Diop Dieng offre 15.000.000 FCFA pour le financement des femmes et du matériel d’équipement pour la commune.

Croyant que la femme doit subvenir à ses besoins et doit être autonome dans le travail, la ministre de la femme, de la famille et du genre est décidée à venir en aide à ces battantes. Étant dans une année sociale, elle ne cesse de se rendre au chevet de ces femmes, pour leur montrer son soutien et sa contribution aux œuvres sociales comme le veut le président de la République Macky Sall.



C'est ainsi, qu'elle s'est rendu à Jaxaay pour trouver des groupements de femmes, des jeunes et même les délégués de quartier car, étant consciente de cette nouvelle orientation de l'année sociale.



Le ministre Ndèye Sally Diop Dieng a bien compris la pertinence de cette vision pour la traduire dans le domaine de la santé (avec des équipements en table de gynécologie, une table d'accouchement, un aspirateur électrique, un tensiomètre...), le domaine social, financier, culturel, sportif et religieux.



Elle est venue ce vendredi à Jaxaay retrouver toutes les couches de la population pour leur apporter, des machines à coudre, des lits pour les structures sanitaires, des moulins à mil, des réfrigérateurs et divers autres matériels pour appuyer la politique sociale que le chef de l'État a déclenchée.



Elle s'est alors adressée à la population de Jaxaay ainsi qu'aux autorités pour les appeler à l'unité et au travail, car l'objectif commun reste la réélection du président de la République aux élections du 24 février prochain et dès le premier tour...