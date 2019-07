Jammeh aurait fait tuer un citoyen britannique soupçonné d'espionnage

Alors que la Gambie ne s'est pas encore remise des révélations des anciens jungulars sur les exactions commises par le régime de Jammeh, d'autres affaires similaires sont déterrées. Le journal Freedomnewspaper visité par Dakaractu informe qu'un citoyen britannique a été tué vers la fin des années 90 par des agents de la défunte National intelligence agency (NIA) sous prétexte qu'il serait un espion.



D'après le site tenu par Pa Nderry Mby, le corps de la victime a été découvert sur le pont de Brumen, à Kalagi, à 133 kilomètres de Banjul, 48 heures après que des coups de feu ont été entendus aux abords de la rivière de cette localité.



Lorsque les policiers, sous la direction de l'officier Modou Gaye, ont fait le déplacement, ils ont effectivement trouvé sur place Landing Badjie, alors agent à la NIA et ses hommes. Mais hormis la présence de ces agents secrets, rien d'anormal n'avait été constaté. Ce n'est que 48 heures plus tard que la découverte macabre a été faite.



Le corps du citoyen britannique sur lequel était visible des coups de feu, a été transporté à l'hôpital Royal Victoria pour autopsie mais à la grande surprise des policiers, il a été volé et enterré dans un lieu tenu secret. Un autre crime sur lequel Jammeh devra s'expliquer.