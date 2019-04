Jamie Carragher préfère Sadio Mané à Salah : « Mané est le meilleur ailier de Liverpool de ces 30 dernières années »

L’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher s’exprimant sur le plateau de Sky sports a réaffirmé son admiration pour l’international sénégalais : « Mané est le joueur qui a ramené la grandeur de Liverpool à lui seul. » Affirme l’ancienne gloire de Liverpool.



Carragher ira plus loin en révélant sur la chaine Anglaise que s’il devait choisir entre Salah et Mané : « J’aurais cédé Salah parce que je considère que Mané est le meilleur transfert que le club ait fait ces dernières années. Je pense que s’il était là en 2014, on aurait pu être sacré champion de Premier League. » Affirmera t’il sur le plateau de Sky Sports.