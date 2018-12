Jacques Attali, invité d’honneur du Forum International sur l’Avenir de l’Éducation

Grand intellectuel et homme engagé dans la poursuite du développement durable, Jacques Attali est l’invité d’honneur du Forum international sur l’avenir de l’éducation prévu le mardi 11 décembre prochain au Palais des Congrès de Paris.

Il sera à n’en pas douter l’une des attractions de cet évènement majeur initié par Amy Sarr Fall, et dont l'objectif est d'anticiper l'éducation de demain dans l'action avec le soutien d'un comité scientifique d’éminents experts riche de plus de 25 nationalités.

Considéré parmi les économistes les plus influents au monde, Jacques Attali a participé à l’éclosion de l’actuel chef d’Etat français, Emmanuel Macron, qui fut le rapporteur du « Rapport Attali » commandé par l’ex-président français, Nicolas Sarkozy. Né le 1er novembre 1943 à Alger, Jacques Attali est aussi un écrivain et haut fonctionnaire français. Conseiller spécial de François Mitterrand de 1981 à 1991, puis fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 1991, il a présidé en 2008 la Commission pour la libération de la croissance française.Il a publié plus de 70 essais, biographies et romans.

Jacques Attali rejoint ainsi d’autres sommités intellectuelles, à l’instar du Professeur Bachir Diagne, pour prendre part à la première édition du Forum international de Paris pour l’Avenir de l'Éducation organisé par notre concitoyenne Amy Sarr Fall, Présidente du Club Intelligences Citoyennes, ce mardi 11 Décembre au Palais des Congrès de Paris.