JUSTICE : Lamine Samba demande la grâce présidentielle pour Luc nicolaï.

Libérer Luc Nicolaï c'est le message très engagé de Lamine Samba envers le chef de l'État. Selon l'animateur, le Mbourois mériterait la clémence du président Macky Sall à qui il demande une grâce présidentielle en faveur du promoteur de lutte et homme d'affaires. Actuellement détenu à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès, le promoteur qui avait été évacué pour une prise en charge hospitalière suite à une supposée grève de la faim, a été condamné à 5 ans de prison dont un an avec sursis et 100 millions et 20 millions FCFA à payer respectivement à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach.