JUSTICE : La société civile appelle à une manifestation pour de meilleures conditions de détention

Des mouvements de la société civile se sont réunis au siège de Amnesty International, ce mercredi, pour dénoncer les conditions de détention dans les prisons du Sénégal. Le fonctionnement des établissements pénitentiaires a été évoqué lors de cette rencontre tout comme le décès suspect en prison de deux jeunes (Cheikh Ndiaye et Babacar Mané) il y a une semaine.

Guy Marius Sagna et compagnie ont ainsi donné rendez-vous à tous les citoyens soucieux de la dignité humaine, à venir le vendredi 6 septembre 2019 à partir de 14h, marcher de la place de la Nation à la RTS pour demander l’application de l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Seront au menu, les points suivants :

L’amélioration des conditions carcérales qui sont inhumaines et dégradantes; l’instauration du juge des libertés; l’application des peines alternatives; une enquête impartiale pour élucider la mort des deux détenus; le jugement des détenus en situation de longue détention; la construction de nouvelles maisons d’arrêt et de correction...