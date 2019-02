JUSQUE-LÀ AVEC HADJIBOU - 'Deug Moo Woor ' file vers Macky en pleine campagne électorale

Jusque-là avec Cheikh Hadjibou Soumaré de la déclaration de candidature à la collecte de signatures, ''Deug Moo Woor''' de Pape Modou Fall vient de changer de direction suite à la non-candidature de l'ancien Premier ministre Thiessois. Au terme d'une rencontre où responsables des différentes fédérations départementales et communales ainsi que ceux des instances des jeunes, des femmes, des cadres, des enseignants et autres acteurs économiques ont pris part, le parti du Rassemblement pour la Vérité/Dëgg Moo Woor a fini par harmoniser les positions et porter son choix '' sur la continuité ''.



Dans sa déclaration finale, Modou Fall et son staff ont confié que ''le parti réaffirmait sa détermination à poursuivre le noble combat du développement économique et social, juste et équitable pour le bonheur du peuple sénégalais et décidait d'apporter son soutien indéfectible et sans réserve au candidat libéral Macky Sall à l'élection présidentielle du 24 février 2019''.

Deug Moo Woor de féliciter, par ailleurs, son nouvel allié pour, dit-il, '' son inclinaison à bannir les intrigues politiciennes qui sont la source de division de la classe politique à un moment où toutes les énergies doivent être fédérées pour gérer efficacement les problèmes sécuritaires, seule condition de l'instauration d'un climat de paix et sérénité favorables pour la tenue d'élections libres, justes et transparentes''. Il s'engagera à apporter '' un soutien de fond et de forme en soumettant des idées que le frère libéral est libre de s'approprier, de transformer dans l'optique de permettre à tout sénégalais de gagner sa vie dans le cadre d'activités qui profitent à toute la société sénégalaise ''.