JT de la Semaine : verdict procès Sweet Beauté et manifestations violentes au menu.

L’actualité de la semaine est marquée par l’annonce du verdict dans le dossier judiciaire opposant le président de Pastef à la masseuse, Adji Sarr et les conséquences que la décision a engendrées dans la vie politico-sociale.



Procès Sweet Beauté opposant Adji Raby Sarr à Ousmane Sonko. L’opposant a été acquitté pour les crimes de viol et menace de mort mais a été reconnu coupable du délit de corruption de la jeunesse. Il a ainsi écopé de 2 ans d’emprisonnement ferme au même titre que Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de beauté.



Et puis, conséquences du verdict condamnant Ousmane Sonko, Dakar, Ziguinchor et plusieurs localités du pays ont été transformées en théâtre de confrontations entre manifestants et policiers. Les dégâts sont considérables. 9 personnes sont décédés de ces événements selon le ministre de l’intérieur qui a fait face à la presse dans la soirée du 1er juin…