JT N⁰7 DU 19 JANVIER 2022 / Sa caravane gazée et éconduite à la Médina, Bamba Fall s’énerve et avertit / À Mbour, Cheikh Issa Sall envoie de rudes coups à Ousmane Sonko et le traite de nullard / Cheikh Bakhoum promet d’accompagner 50.000 jeunes et 30

JT N⁰7 DU 19 JANVIER 2022



Le N⁰7 de ce journal de la campagne débute à la Médina avec l’altercation entre les partisans de Bamba Fall et les militants de la coalition BBY qui se sont croisés. C’était hier au niveau de Gibraltar alors que la caravane du maire sortant de la commune de Médina avait pris départ pour sillonner quelques quartiers populaires de la localité, une foule immense est sortie accueillir le candidat de la coalition Guem Sa Bop pour lui témoigner son soutien. Mais la foule sera dispersée après une bonne heure de marche par les forces de l’ordre qui se sont déployées dans plusieurs artères de la commune à l'aide de grenades lacrymogènes. Même s’il y avait des militants du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar qui provoquait le camp adverse, Bamba Fall hors de lui, a soutenu que la police n’a pas été tranchante.

À Mbour, Cheikh Issa Sall, le Candidat de la coalition « Benno Bokk Yakaar» n'a pas raté son adversaire de Yewwi. Hier, lors d'un meeting, il a apporté une réplique salée au président Ousmane Sonko. Ainsi, pour enfoncer le clou, Cheikh Issa Sall fait allusion également à une histoire rocambolesque entre Ousmane Sonko et une fille, Juliana, qui a poussé cette dernière à s’exiler en Europe.

Le candidat de la coalition BBY pour la commune de Grand-Yoff, Cheikh Bakhoum, face à la population de Grand-Yoff, a précisé que la jeunesse est sa priorité, raison pour laquelle il compte en accompagner 50.000, ce qui pourrait ainsi réduire le taux d'insécurité de la commune. Ne voulant pas les laisser pour compte dans son programme, 30.000 femmes bénéficieront aussi des accompagnements qu'il compte entreprendre une fois élu.

À la Sicap Liberté, recevant ce 18 janvier, Amadou Ba, le coordonnateur national de la coalition BBY, la candidate de BBY à la municipalité, Zahra Iyane Thiam, a rassuré sur la dynamique à maintenir pour assurer à l'alliance une victoire éclatante au soir du 23 janvier. Zahra Iyane Thiam s'exprimait au terme de la rencontre opposant le Sénégal au Malawi et comptant pour la phase de poules de la CAN Cameroun2021… À Ziguinchor, Abdoulaye Baldé répond enfin à Ousmane Sonko. C'était à l'occasion du meeting organisé par Assane Badji, coordonnateur de la coalition Doggu pour le Grand Sénégal, que le maire sortant a invité son adversaire à la mairie de Ziguinchor à être modeste comme tout bon Casamançais. Avant de finir, l'ex inspecteur général d'État de rappeler qu'il était flic et tout ce qui se trame, il est au courant. C'est pourquoi, il semble vouloir couper l'herbe sous les pieds de Sonko.

