JST à l’UGB : « Le Crous a perdu 278 millions des recettes internes perdues » (Pape Ibrahima Faye)

Selon le directeur Pape Ibrahima Faye, c’est plus de 278 millions de pertes en terme de recettes internes qui ont été enregistrées par ses services. « Si on prend le mois de Janvier jusqu’à mi-avril, les journées sans tickets ont engendré en terme de recettes internes 278 millions pour les trois mois », a renseigné Pape Ibrahima Faye dans une interview avec Dakaractu.

Une situation lourde de conséquences pour le bon fonctionnement de la prise en charge sociale des étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, selon toujours le directeur du Crous. « Cette perte en terme de ressources internes impactent négativement le budget de fonctionnement du Crous. Parce que chaque année c’est près de 750 millions de recettes internes qui sont collectées sur la vente de tickets. Si on prend les 278 millions sur les 750 millions, c’est dire qu’il y a des dépenses qui étaient prévues pour le volet social des étudiants et qui ne seront plus prises en charge. C’est le cas de la réhabilitation et de la sécurisation du village N. Ce qui n’est plus possible parce que nous n’avons pas les moyens financiers pour le faire », a précisé le directeur du Crous, Pape Ibrahima Faye, dans un entretien sur la situation de l’université que vous pourrez suivre prochainement sur Dakaractu…