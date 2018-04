JOURNÉE DE CONSULTATION GRATUITE : Le mouvement "Solidarité Active" au chevet des malades de Khar Yalla

C'est ce dimanche matin que le mouvement "Solidarité Active" de Pape Mamadou Sylla a choisi pour procéder à sa journée de consultation gratuite des populations de Khar Yalla et de Grand-Yoff.

La caravane de consultation gratuite composée de médecins marocains qui, durant toute la semaine, font le tour du Sénégal, était ce matin à l'école Khar Yalla. Des personnes du troisième âge, des jeunes et des enfants ont été tous consultés et des médicaments offerts à eux.

Toute la population de Khar Yalla était donc au rendez-vous pour se faire consulter mais aussi pour remercier son fils Pape Mamadou Sylla qui n'a pas lésiné sur les moyens pour apporter la caravane médicale. Ils ont magnifié le rôle social que joue Pape Mamadou Sylla dans la commune qui aide depuis plus d'une dizaine d'années les couches les plus défavorisées...