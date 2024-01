JOURNAL DU FESNAC: lever de rideau dans la capitale du Sine

Lever de rideau sur la 12ème édition du Festival National des Arts et Cultures. Moment de communion et de fraternité entre les peuples, le Fesnac s’est ouvert ce 8 janvier sous la présidence du Chef de l’Etat Macky Sall. C’est la capitale du Sine, la région de Fatick qui accueille la présente édition. Toutes les régions du pays sont représentées pour assurer le spectacle.







Le Chef de l’Etat, son excellence le Président Macky Sall a présidé la cérémonie d’ouverture du Fesnac placé sous le thème: Macky, les arts et le patrimoine. L’autorité est revenue sur le sens de l’événement qui selon lui doit être un moment privilégié de réflexion dans la protection du patrimoine culturel. Le Président Macky Sall a également été honoré lors de cette ouverture du Fesnac.



La collectivité Lébou choisie comme communauté invitée d’honneur de la 12ème édition du Fesnac a été fortement représentée. Avec sa troupe, elle a assuré. Le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop a parlé en son nom.







Autre prestation qui a marqué la cérémonie de lever de rideau du FESNAC, celle du troupe du royaume chérifien. Le Maroc est le pays invité d’honneur de la 12ème édition du FESNAC. Il a été représenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, Mohamed Mehdi Bensaid.