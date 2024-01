JOURNAL DU FESNAC 3: Diakhao, capitale de l’appel à l’unité et la paix des chefs coutumiers

Au programme déplacement à Diakhao mais aussi a Diofior où des activités culturelles se sont tenues. Plusieurs localités symboliques de la Région de Fatick ont été associées à la célébration de la 12ème édition du Festival national des Arts et cultures. Jeudi, l’ancienne capitale du Sine, Diakhao a été le point de convergence des chefs coutumiers du Sénégal pour partager des réflexions profondes et significatives sur les moyens de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix. A l’occasion, la culture s’est véritablement exprimée à travers des représentations traditionnelles.



L’étape de Diakhao a été également une occasion pour le ministre de la culture Aliou Sow de magnifier le pouvoir traditionnel grace à l’unité et la cohésion.



Un peu plutôt dans la journée du 11 janvier, c’était autour de Diofior, localité située vers la petite côte de la région d’étrenner sa radio communautaire. L’inauguration s’est faite sous la présence effectivement du ministre de la Culture. Lors de son passage à Diofior, le ministre Aliou Sow a pris des décisions majeures en faveur des acteurs culturels de la région.