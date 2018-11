"JOKKO SANTÉ" : plus de 3700 Sénégalais ont bénéficié de traitement médical via cette plateforme

Une plateforme de financement visant à aider les Sénégalais à se soigner est initiée par Jokkolabs, en partenariat avec la SONATEL, des entreprises pharmaceutiques et des médecins.

Ce projet est une application web-mobile créée depuis 2015 et qui a pu être bénéfique pour plus de 3700 citoyens sénégalais.

Ainsi, dans le cadre de leur politique de RSE, les entreprises vont pouvoir investir et apporter leur soutien de façon directe, avec comme spécificité le fait de pouvoir suivre les traces de leurs financements jusqu’au moindre centime.