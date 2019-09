JOAL : Une pirogue disparaît avec 4 pêcheurs à bord.

Un autre drame lié aux fortes pluies a encore frappé le pays. Après le chavirement d’une pirogue à l’îlot Sarpan dont le bilan fait état de quatre morts, la mer a une fois de plus fait des victimes. Une pirogue appartenant à Pape Birame Ndiaye domicilié à Joal, a disparu lundi passé en haute mer avec à son bord quatre pêcheurs dans la petite côte, plus précisément à Palmarin.



Ce sont les parents des victimes qui ont alerté les autorités compétentes afin que des équipes de recherche soient déployées. Selon nos confrères du quotidien l’AS, il s’agit du capitaine Ibrahima Ba, Soulèye Ndour, Daouda Koly Ndiaye et Djiby Diop. Ils sont pour le moment introuvables. Rappelons que la pirogue a été retrouvée sans ses occupants à bord...