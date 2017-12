JOAL : POUR VÉTUSTÉ DU STADE FRANÇOIS BOP, AUTORITÉS ET SUPPORTERS ESQUIVENT LES GRADINS POUR ÉVITER LE SYNDROME DE DEMBA DIOP

La finale de la coupe du maire de Joal s’est jouée ce week-end au stade FRANCOIS BOPP qui a vu l’ASC YAKAAR remporter la partie par tirs au but sur la marque de 7 à 6. Une finale qui répond au souhait du maire BOUCAR DIOUF parce que tout simplement la fusion des deux zones celle de Fadhiouth et de Joal donnant naissance à l’interzone relève de l’intégration des différentes entités de la commune à savoir Ngazobil, Joal et Fadiouth dont il est l'administreur. S’expliquant sur la politique de la commune en matière sportive, le maire dit réserver la part belle à la jeunesse parce qu’étant prisonnier de son itinéraire, enseignant de formation mais grand footballeur d’alors. Cependant, le premier magistrat répondant aux questions des journalistes sur la non utilisation des gradins "tout simplement ces gradins nous ne les avons pas occupés pour des raisons de sécurité parce qu'une délégation de techniciens nous a dit qu’il fallait éviter d’aller sur les gradins. En disciplinés et surtout en nous inspirant des événements malheureux qu’il y a eu à DEMBA DIOP, nous avons évité d’aller sur les gradins. Naturellement, la démarche normale c’est une démolition de cette tribune et une reconstruction d’une nouvelle tribune et nous le souhaitons avec une capacité bien supérieure à la capacité actuelle" a conclu le maire de Joal, BOUCAR DIOUF. Une cinquantaine de sportifs n’a pas caché son courroux face à l’état de délabrement du stade qui porte le nom d’un ancien ministre des sports feu FRANÇOIS BOP. A cet effet, FRANÇOIS FAYE et ses amis demandent au ministre des sports MATAR BA d’agir vite pour reconnaissance à ce denier, ne serait ce que pour service rendu à la nation.